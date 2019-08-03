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Samsung Galaxy A80 ile Galaxy A70 farkları

tarafından 3 Ağustos 2019 Tarihinde eklendi

Akıllı telefon almak isteyenler için Samsung Galaxy A80 ile Galaxy A70 arasındaki farkları sizlere yazmak istedik.

Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy A80 modeli yeni çıktı. Dönen kamerası ile farklılık yaratan bu modelin fiyatı kullanıcıların beklediği fiyattan yüksek geldi. Hal böyle olunca Galaxy A70 araştırmaları başladı. İşte bu yazımızda sizlere bu iki telefon arasında farklı yazarak sizlerin kafasında bir fikir oluşturmayı hedefliyoruz.

 Samsung Galaxy A80Samsung Galaxy A70
Ekran Boyutu6.7 inç6.7 inç
Ekran Çözünürlüğü1080x2400 (FHD+) Pixel1080x2400 (FHD+) Pixel
Piksel393 PPI393 PPI
Ekran/Gövde oranı% 85.76% 86.13
Batarya Kapasitesi3700 mAh4500 mAh
Hızlı Şarj25W25W
Kamera Çözünürlüğü48 MP32 MP
Diyafram AçıklığıF2.0F1.7
İkinci Arka Kamera8 MP8 MP
Üçüncü Arka KameraVar5 MP
Ön Kamera48 MP32 MP
ChipsetQualcomm Snapdragon 730Qualcomm Snapdragon 675
CPU Frekansı ve RAM2.2 GHz 8 GB RAM2.0 GHz 6 GB RAM
Dahili Depolama128 GB128 GB
Grafik İşlemcisiAdreno 618Adreno 612
Hafıza Kartı DesteğiYokVar
Kulaklık ÇıkışıUSB Type-C3.5 mm
RadyoVarVar
Fiyat5299 TL ile 5999 TL aralığında2899 TL

Tablo karşılaştırmasına bakıldıktan sonra kafanıza az çok fikriniz oluşmuştur. Oyun oynayan kullanıcılar için Galaxy A80 bataryası maalesef düşük geliyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık çıkışı bulunmuyor. Performans olarak Galaxy A80 üstün duruyor fakat performans donanımı amiral gemisi seviyesinde değildir. Kamera donanımı olarak Galaxy A80 ağır basıyor. Dönerli kamerası ile farklılık yarattı. Galaxy A70’in birçok üstün tarafıda bulunmaktadır. Sonuç olarak yine her zaman ki gibi maddiyata dayanıyor. Galaxy A80 fiyatı beklenenden çok yüksek açıklandı. Kullanıcıların Galaxy A70 tercih etmeleri için birçok neden bulunuyor.

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