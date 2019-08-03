Samsung Galaxy A80 ile Galaxy A70 farkları

Akıllı telefon almak isteyenler için Samsung Galaxy A80 ile Galaxy A70 arasındaki farkları sizlere yazmak istedik.

Bildiğiniz üzere Samsung Galaxy A80 modeli yeni çıktı. Dönen kamerası ile farklılık yaratan bu modelin fiyatı kullanıcıların beklediği fiyattan yüksek geldi. Hal böyle olunca Galaxy A70 araştırmaları başladı. İşte bu yazımızda sizlere bu iki telefon arasında farklı yazarak sizlerin kafasında bir fikir oluşturmayı hedefliyoruz.

Samsung Galaxy A80 Samsung Galaxy A70 Ekran Boyutu 6.7 inç 6.7 inç Ekran Çözünürlüğü 1080x2400 (FHD+) Pixel 1080x2400 (FHD+) Pixel Piksel 393 PPI 393 PPI Ekran/Gövde oranı % 85.76 % 86.13 Batarya Kapasitesi 3700 mAh 4500 mAh Hızlı Şarj 25W 25W Kamera Çözünürlüğü 48 MP 32 MP Diyafram Açıklığı F2.0 F1.7 İkinci Arka Kamera 8 MP 8 MP Üçüncü Arka Kamera Var 5 MP Ön Kamera 48 MP 32 MP Chipset Qualcomm Snapdragon 730 Qualcomm Snapdragon 675 CPU Frekansı ve RAM 2.2 GHz 8 GB RAM 2.0 GHz 6 GB RAM Dahili Depolama 128 GB 128 GB Grafik İşlemcisi Adreno 618 Adreno 612 Hafıza Kartı Desteği Yok Var Kulaklık Çıkışı USB Type-C 3.5 mm Radyo Var Var Fiyat 5299 TL ile 5999 TL aralığında 2899 TL

Tablo karşılaştırmasına bakıldıktan sonra kafanıza az çok fikriniz oluşmuştur. Oyun oynayan kullanıcılar için Galaxy A80 bataryası maalesef düşük geliyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık çıkışı bulunmuyor. Performans olarak Galaxy A80 üstün duruyor fakat performans donanımı amiral gemisi seviyesinde değildir. Kamera donanımı olarak Galaxy A80 ağır basıyor. Dönerli kamerası ile farklılık yarattı. Galaxy A70’in birçok üstün tarafıda bulunmaktadır. Sonuç olarak yine her zaman ki gibi maddiyata dayanıyor. Galaxy A80 fiyatı beklenenden çok yüksek açıklandı. Kullanıcıların Galaxy A70 tercih etmeleri için birçok neden bulunuyor.