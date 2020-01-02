Samsung kalan şarj süresini gösterme

Samsung Galaxy S7 Edge modelinde kalan şarj süresine bakabileceğinizi biliyor muydunuz?

Yeni nesil akıllı telefonlarda hızlı şarj teknolojisi olduğu için genel olarak 80 dakika içerisinde % 100 şarja ulaşabilmektedir. Kalan şarj süresini öğrenmek genel olarak bir yere gidecek yada şarj süresinin dolacağı süreye göre hareket edecekler için güzel bir özellik diyebiliriz.

Şarj işlemi esnasında Ana ekranı açın ve Uygulamalar → Ayarlar → Pil üzerine dokunun. Bu bölümde kalan şarj süresini görebileceksiniz. Zaten genel olarak artık Android işletim sistemi son sürüme sahip akıllı telefonlarda telefonu şarja taktığınızda otomatik olarak ana ekranda kalan şarj süreleri gösterilmektedir.

Pil tüketimini azaltma

Cihazınız pil gücünü muhafaza etmenize yardım edecek çeşitli seçenekler sunar.

• Smart Manager’ı kullanarak cihazı optimize edin.

• Cihazı kullanmadığınızda, Güç tuşuna basarak uyku moduna geçirin.

• Güç tasarrufu modunu etkinleştirin.

• Gereksiz uygulamaları kapatın.

• Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.

• Kullanmadığınızda Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.

• E-posta gibi senkronize edilmesi gereken uygulamaların otomatik senkronizasyonunu

devre dışı bırakın.

• Arka ışık süresini azaltın.

• Ekran parlaklığını azaltın.