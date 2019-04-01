Samsung galeri, fotoğraf ve video gizleme nasıl yapılır?

Akıllı telefonumuzda en önemli kişisel bilgilerimiz kesinlikle fotoğraflarımız ve videolarımızdır.

Samsung Galaxy A50 kullanıyorsanız fotoğraflarınızı ve videolarınızı güvenlik altına alabilirsiniz. Bu sayede sizden başka hiçbir kimse telefonunuzdaki kişisel bilgilerinize ulaşamıyacaktır.

Samsung akıllı telefonlarında olan “Güvenli Klasör” özelliği ayrıcalık katmaktadır. Güvenli klasör telefondan ayrı bir güvenli kayıt bölümüdür. Güvenli klasörde bulunan bilgiler, USB veya Wi-Fi Direck gibi onaylı olmayan paylaşım yöntemleriyle dışarıya kesinlikle aktarılamaz. Eğer daha profesyonel kişiler işletim sisteminde yada yazılımsal olarak değişiklik yapmaya çalıştığında bile Güvenli Klasör otomatik olarak kilitlenecek ve erişilemez hale gelecektir.

Samsung fotoğraf ve videoları şifleme nasıl yapılır?

1-) İlk olarak telefonunuzdan Ayarlar sekmesine giriş yapınız. Dah asonra Biyometrik veriler ve güvenlik → Güvenli Klasör adımlarını takip ediniz.

2-) Telefonda çıkan bölüme “Devam ” deyiniz.

3-) Samsung Account kimliğinizi ve parolanızı girdikten sonra Oturum Aç üzerine basınız.

4-) Telefon size yasal olarak Hüküm ve koşulları gösteren bir metin gösterecek ve siz kabul edip ilerle tuşuna basacaksınız.

5-) Telefonda gösterilen adımları takip ediniz.

Yukarıdaki adımları takip ettikten sonra güvenli klasör için ayarlamayı yapmış olduk.

Güvenli Klasör için otomatik kilitleme ayarlama

Cihazı, kullanılmadığı zaman Güvenli Klasör’ü otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

1-) Güvenli Klasör uygulamasını başlatın, Ayarlar → Güvenli Klasör‘ü otomatik kilitle üzerine dokunun.

2-) Kilitleme seçeneklerinden birini seçiniz.

Not: Lütfen kilitleme seçeneğinde hangi yöntemi kullandıysanız lütfen unutmayacağınız bir yöntem olsun. Aksi takdirde şifrenizi sıfırlamak için zorluklarla uğraşabilirsiniz.

Güvenli Klasör’e fotoğraf ve videolar nasıl atılır?

1-) Güvenli klasör uygulamasını başlattınız ve “Dosyaları ekle” üzerine basınız.

2-) Görüntüler üzerine dokunduktan sonra taşınacak olan görüntüleri işaretledikten sonra tamamlandı butonuna basınız.

3-) Taşıdığınız veriler orjinal klasörden taşınıp güvenli klasör‘e konulmuştur. Eğer taşıma yerine kopyalama yaparsanız her iki tarafta da verilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Güvenli Klasör simgesini gizleyebilmektesiniz.

Güvenli Klasör kısayolunun Uygulamalar ekranında görünmemesini sağlayabilirsiniz.

Güvenli Klasör uygulamasını başlatın, Ayarlar üzerine dokunun ve ardından Güvenli Klasör‘ü göster tuşuna dokunarak bu işlevi devre dışı bırakın.

Alternatif olarak, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyerek bildirim panelini açın. Ardından parmağınızı bildirim panelinin üzerinden aşağı kaydırın ve Güvenli Klasör üzerine dokunarak

bu özelliği devre dışı bırakın.

Güvenli Klasör’ü kaldırma

Güvenli Klasör’ü içindeki içerik ve uygulamalarla birlikte kaldırabilirsiniz.

Güvenli Klasör uygulamasını başlatın ve Ayarlar → Diğer ayarlar → Kaldır üzerine dokunun.

Güvenli Klasör’ü kaldırmadan önce içeriği yedeklemek için, Medya dosyalarını Güvenli Klasör dışına taşı seçeneğini işaretleyin ve Kaldır üzerine dokunun.

Güvenli Klasör’den yedeklenen verilere erişmek için Dosyalarım uygulamasını başlatın Dahili depolama → Secure Folder üzerine dokunmanız yeterli olacaktır.