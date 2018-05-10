Samsung Galaxy A6+ teknik özellikleri

Samsung’un yeni modeli Galaxy A6+ resmi olarak tanıtıldı.

Bu model Avrupa,Asya ve Amerika piyasasına, daha sonra ise Güney Kore ve Çin pazarında satışa sunulacaktır. Galaxy A6+ Türkiye’ye gelecek mi sorusuna ise net bir bilgi veremiyoruz. Biz yinede Galaxy A6+ teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Galaxy A6+ modelinde 6.0 inçlik oldukça büyük bir Super AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran 411 PPI Piksel yoğunluğuna sahip ve ekran/gövde oranı yüzde 75.34’dür. Batarya kapasitesi ise 3500 mAh’dır. Bataryası değiştirilemiyor ve hızlı şarj desteği yer almaktadır.

Galaxy A6+ kamera konusunda da başarılı diyebiliriz. 16 MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5 MP çözünürlüğünde ikinci bir arka kamerası bulunuyor. Selfie kamerası ise 24 MP‘dir. Ön kamera için ayrı LED Flaş ışığı desteğide mevcuttur.

1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 yongaseti bulunuyor. 3 GB RAM ile başarılı bir performansı bulunuyor. 32 GB‘lık dahili depolama hafızasına ekstra hafıza kartı takarak kapasiteyi 256 GB‘a kadar artırabilirsiniz.

Android 8.0 Oreo sürümü ile yüklü gelmesi ise ayrı bir güzellik katmaktadır.

Samsung Galaxy A6+ Türkiye fiyatı konusunda herhangi bir gelişme olursa sizleri bilgilendireceğiz.

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