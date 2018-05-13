Samsung Galaxy A6 özellikleri

Samsung sessiz sedasız 2 model tanıttı. Galaxy A6 ve Galaxy A6+ tanıtıldı. Bu yazımızda size Galaxy A6 modelinden bahsetmek istiyoruz. Galaxy A6+ modeli detaylarına yazımızın sonundaki linkten ulaşabilirsiniz.

Giriş seviyesinde olan bu Galaxy A6’da 5.6 inçlik bir ekran bulunmaktadır. 294 PPI Piksel yoğunluğunda Super AMOLED ekran bulunuyor. Normal şartlarda bu segmentteki bir telefonda AMOLED ekran olması şaşırttı diyebiliriz. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 74.99’dur. Batarya kapasitesi ise 3000 mAh’dır. Galaxy A6 arka kamerası 16 megapiksel çözünürlüğünde, ön kamerası ise 16 MP’dir.

Performans konusuna geçtiğimizde ise 1.6 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 7 Octa 7870 chipset bulunmaktadır. 3 GB RAM ile orta seviyede gayet başarılı bir hız sunmayı hedefliyor. 32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken microSD hafıza kartı takarak kapasitesini 256 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Parmak izi okuyucusu ve 4.5G desteği ile giriş seviyesinde bir telefon için gayet tatmin edici özellikleri yer almaktadır.

Galaxy A6 modeli Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır. Fiyat ve tarih konusunda herhangi bir gelişme olursa bildireceğiz.

Diğer model Samsung Galaxy A6+ teknik özellikleri

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