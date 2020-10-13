PUBG Mobile’da hilecileri önlemek için Tencent’e önerimiz var

PUBG MObile oyunu artık hile bildirimlerini hiç dikkate almıyor. PUBG Mobile oyunu hilecilerden dolayı oldukça başı dertte.

Her güncelleme sonrasında yeni güvenlik önlemleri alsalarda maalesef hileciler sadece birkaç gün ortadan kayboluyor ve daha sonra hileciler hilelerine güncelleme yaparak tekrardan haritalardaki yerlerini alıyorlar.

Teknoscrool.com olarak PUBG yapımcı şirketi olan TENCENT şirketine bir önerimiz olacaktır.

Bildiğiniz üzere oyuna Twitter ve Facebook üzerinden giriş yapıyorsunuz. Hileciler banlandıktan sonra yeni bir hesap açıp kaldığı yerden devam ediyor.

İP banlaması yapmayacağını Tencent açıklamıştı. İP bloklama ile bölgedeki kullanıcılarında etkileneceğini açıkladı.

Bizde şöyle bir öneri sunmak istedik.

Üçüncü bir giriş sistemi kurularak cep telefonu numarası ile doğrulama yapılması lazım. Zaten adı üzerinde PUBG Mobile. Bilgisayar kullananların emülatör ile bağlanması adeletsizlik yaratıyor.

Cep telefonu numarası ile doğrulama yapanlar ayrı bir serverda oynaması güzel olur. Eğer hile yaparsa numara ile banlandığında tekrardan cep numarası almak pahalı olacaktır. Bu yüzden hile yapmayı göze almayacaktır.

Basit ve etkileyici bir yöntem. Diyeceksiniz ki koskoca milyon dolarlık bir şirket bunu düşünemedi mi? O zaman açıklama yapsın neden yapmadığını…