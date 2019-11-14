PUBG lobi hilesi

Artık sizden gelen mailleri sitemize eklemeye başladık. Bugün Ahmet isimli bir ziyaretçimiz bize bir yazı gönderdi ve ilginç geldiği için eklemek istedik.

PUBG Mobile oyununu uzun zamandır oynuyorum. Herkesin bildiği gibi hileciler çok fazla oyunda yer almaktadır. Fakat bugün başıma gelen bir olayı sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlarım ile lobi’de eşleşme yaparken bayrat attık ve bir oyuncu geldi. Gelen bu kişi selam verdikten sonra beni oyundan atamazsınız dedi. Oyun lideri ben olmama rağmen atamadım. Adam açıkca kendisi söyledi. Bende hile var ve ben çıkmazsam beni hiçbir şekilde atamazsın dedi. Hatta lobiye giren kişi bizleri oyundan attı. Sonuç olarak oyun içinde gelen hilecilerden bıkarken artık lobiye gelip alay etmeleri bizi çok üzdü. Bu kadar popüler ve güzel bir oyun sırf bu hileciler yüzünden çekilmez oldu. Yapımcı şirket inşallah bu sorunlara derhal çözüm bulur diyeceğim ama ilgilenmiyorlar.

Not: Maili gönderen kişinin sadece yazım hatalarını düzelttik elimizden geldiği kadar.