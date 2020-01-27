PUBG 11.sezonda 1 hafta hilesiz geçti

PUBG Mobile oyunu 11.sezon geçtiğimiz günlerde başladı.

Her zaman olduğu gibi bu sezonda birbirinden farklı etkinlikler ile oyuncularını şaşırttı. Tabi PUBG oyuncuları etkinliklerden çok hilecilerin tamamen ortadan kalkmasını istemektedir. PUBG Mobile yapımcı şirketi Tencent, 11.sezon başladığında ilk bir hafta gayet başarılı bir şekilde hilecileri önlemeye başarmıştı.

Fakat yine özellikle 26 Ocak 2020 günü hileciler de büyük bir oranla artış olduğunu oynayanlar rahatlıkla gözlemeyebilir. Maalesef hile üreticileride her sezonda üretmiş oldukları hile programlarını güncelleyerek ve hatta geliştirerek piyasaya sürüyor.

Oyunda hile yapanlar ara sıra hilelerini aktif ederek kullandığı için uzun bir süre banlanmıyor. Hile yapıpta birçok silah kaplaması ve kıyafeti olan yani eski oyuncularda bulunuyor.

Hal böyle olunca hilecilerden dolayı PUBG’nin büyük bir kan kaybettiğini düşünüyoruz. Hile yapanlar ne zevk alıyor diye düşünebilirsiniz. Ufak bir araştırma yaptığınızda hileciler AS yada Fatih seviyesine hile ile getirerek sattığını sosyal medyada gördük.

Popüler oyunda maalesef hileciler her zaman olacaktır.