Pocophone F2 Pro özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Xiaomi’nin uygun fiyat ve performans modellerinden olan Pocophone F2 Pro teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Pocophone F1 modeline göre oldukça geliştirilen bu modelde üst segment donanımlar yer almaktadır. Kısaca Xiaomi Pocophone F2 Pro teknik özelliklerinden bahsedelim.

Pocophone F2 Pro’da 6.67 inçlik Super AMOLED ekran teknolojisi bulunmaktadır. 395 PPI Piksel yoğunluğunda olan bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır. 4700 mAh’lık hızlı şarj destekli bataryası bulunmaktadır. Qualcomm Quick Charge 4.0 hızlı şarj teknolojisi ile 30w gücünde şarj edebilirsiniz.

Pocophone F2 Pro kamera özelliklerine baktığımızda ise 64 MP çözünürlüğünde arka ana kamera bulunmaktadır. Bu arka ana kamera ile 4320p Ultra HD 8K video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamera 13 MP, Üçüncü arka kamera 5 MP, ve dördüncü arka kamera 2 MP çözünürlüğüne sahiptir. Ön kamera 20 MP ve Pop-up açılma özelliği bulunuyor.

Pocophone F2 Pro teknik özelliklerine geçtiğimizde ise 2.84 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 yongaseti bulunuyor. 6 GB RAM ile oldukça yüksek bir performans elde edebilirsiniz. 128 GB’lık dahili depolama hafızası ile depolama sıkıntısı çekmezsiniz. Hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı maalesef hayır olacaktır. Suya ve toza karşı dayanıklılığı olan Pocophone F2 Pro’da kızılötesi, NFC ve radyo özelliği ile de farklılık yaratıyor.

Pocophone F2 Pro Türkiye satış fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Yurtdışı fiyatlarına baktığımızda ise 599 euro civarlarındadır. Tahmini olarak Türkiye fiyatı 4500-5000 TL aralığında olabilir.