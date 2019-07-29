Play Store’da İndirme bekleniyor sorunu çıktı

Son zamanlarda Google Play Store’da herhangi bir uygulama yada oyun indirmeye çalıştığınızda Yükle butonuna bastıktan sonra “İndirme bekleniyor..” hatası ortaya çıkmaya başladı.

Bu yazı ile sizlere ufak bir fayda sağlamayı arzu ediyoruz.

Bu indirme bekleniyor sorunu son zamanlarda çıkmaya başladı. Genel olarak belli bir süre bekledikten sonra indirme normale dönüyor. Bu arada iki uygulamayı aynı anda indiriyorsanız tek tek indirmenizi tavsiye ediyoruz.

İnternette gezdiğinizde onlarca çeşitli yöntem bulunuyor. Yok ön belleği temizle yok son güncellemeleri yap internetinizi kontrol edin v.s. v.s.

Bizde bu sorun ile karşılaştık. İlk olarak Wi-Fi’den dolayı yaptığını düşündük ve mobil veri bağlantısı ile denedik herhangi bir sonuç alamadık.

Çözüm olarak 10 dakika bekledik ve sorunsuz bir şekilde indirdik. Sonuç olarak baktığınızda bu sorun tamamen Google Play Store ile alakalıdır.