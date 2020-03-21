Son Haberler

Batarya takıntısı olanlar için en yüksek kapasiteli 2 telefon Akıllı telefon almak isteyenlerin birçoğu batarya kapasitesine önem vermektedir. Akıllı telefonlarda şarj kısa gitmesi büyük problem olduğu için yüksek bataryalı modeller avantajlı hale gelmektedir. Bu yazımızda sizlere ülkemizde satılan...

Pek önemli değil ama Xiaomi Mi 9T eksiklikleri Xiaomi Mi 9T modeli fiyat ve performans kategorisinde oldukça iddaalı bir modeldir. Bu yazıda sizlere Xiaomi Mi 9T modelindeki eksik olan özelliklerden bahsetmek istiyoruz. İlk olarak değiştirebilir batarya bulunmuyor....