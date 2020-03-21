Pek önemli değil ama Xiaomi Mi 9T eksiklikleri

Xiaomi Mi 9T modeli fiyat ve performans kategorisinde oldukça iddaalı bir modeldir.
Bu yazıda sizlere Xiaomi Mi 9T modelindeki eksik olan özelliklerden bahsetmek istiyoruz.
- İlk olarak değiştirebilir batarya bulunmuyor. Aslında son zamanlarda yeni çıkan hiçbir akıllı telefonda bulunmuyor.
- Kamera donanımında ise optik görüntü sabitleyici bulunmuyor.
- Xiaomi Mi 9T modeline microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı maalesef hayır olacak. Bu modelin en büyük dezavantajı diyebiliriz. 64/128/256 GB dahili depolama hafızasına sahip 3 farklı modeli bulunuyor.
- Bu bir tam eksiklik değil ama suya ve toza karşı dayanıklılık yer almamaktadır.
- Son olarak kızılötesi özelliği bulunmamaktadır.
Yukarıdaki yazdıklarımızdan hafıza kartı hariç diğer özelliklere çok ihtiyacımız olmuyor. Xiaomi Mi 9T modeli 2699 TL’lik fiyatı ile eşdeğer limitindeki modellere göre ön plana çıkmaktadır.
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