Meizu 15 özellikleri

Meizu akıllı telefon camiasın etkili modelleri ile ön plana çıkmaktadır. Meizu 15 modeli ülkemize ne zaman geleceğine dair net bilgi yok fakat size teknik özellikler hakkında bilgi vermek istiyoruz.

5.46 inçlik oldukça ideal bir ekran boyutu bulunuyor. Bu ekran 403 PPI Piksel yoğunluğuna sahip ve Super AMOLED ekran teknolojisi ile net bir görüntü vermektedir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 79.82 oranında oldukça başarılıdır. 3000 mAh’lık hızlı şarj destekli bataryası bulunmaktadır. Performans özelliklerine geçtiğimizde ise Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti bulunuyor. Bu chipset 2.2 GHz hızında çalışıyor ve 8 çekirdeklidir.4 GB RAM ile oldukça hızlı bir modeldir. Kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 12 megapiksellik arka ana kamera ve 20 MP çözünürlüğünde ikinci arka kamera bulunuyor. Özçekim kamerası ise 20 megapikseldir.

4.5G ve parmak izi okuyucusu olan Meizu 15, Türkiye pazarına uygun fiyat ile gelirse oldukça talep göreceğine hiç şüphe yok.

Diğer model Meizu 15 Plus özellikleri

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