Meizu M15 Plus özellikleri ve fiyatı

Meizu markası Türkiye’de çok tercih edilmektedir. Uygun fiyat ve performansı bir arada sunan bu markanın yeni modeli Meizu M15 Plus tannıtıldı.

İsterseniz başlıca özelliklerine bakalım;

Meizu M15 Plus’da ekran özellikleri oldukça başarılı

5.95 inçlik 494 PPI Piksel yoğunluğunda başarılı bir Super AMOLED ekran bulunuyor. Ekran teknolojisi konusunda Super AMOLED ekranın üzerine bulunmuyor. Arayüz ise Flyme 7.0 yer almaktadır. Meizu’nun bu arayüzü oldukça kullanışlı ve detaylı özellikler barındırmaktadır. Bataryası ise 3500 mAh kapasitesindedir.

Meizu M15 Plus kamera konusunda iddialı

Artık yeni çıkan akıllı telefonlarda çift arka kamera bulunuyor. Meizu’da bu modelinde çift kamerayı tercih etmiş. 12 megapiksel ana arka kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğüne ikinci arka kamera yer almaktadır. Bu ikinci arka kamera ise 3X optik Zoom, Sony Exmor RS Sensör ve Telephoto özelliğine sahip olmaktasınız. Arka taraftaki kameralar iyi olur da selfie kamerası iyi olmaz mı. Özçekim yapmayı seviyorsanız 20 megapiksel çözünürlüğündeki kamera işinizi görecektir.

Önceki haftalarda Samsung işlemcisini kullanacağı konuşuluyordu. 2.3 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 9 Octa 8895 Chipset bulunmaktadır. 6 GB RAM ile yavaşlama söz konusu bile olamaz. Dahili depolaması 64 GB’dır. Meizu M15 Plus’a microSD hafıza kartı takılıyor mu konusunda ise malesef net bilgi veremiyoruz. Fakat 128 GB dahili depolama hafızasına sahip olan sürümüde olacak. Android 7.1.2 sürümü ile yüklü gelecektir. İlk güncellemede Android 8.0 Nougat sürümünü alacağına hiç şüphe yok. Altın, Siyah ve Gri olmak üzere 3 farklı renk ile gelecektir.

Meizu M15 Plus yurtdışı fiyatı 475 dolar civarında olabileceği söyleniyor. Meizu M15 Plus Türkiye satış fiyatı 2000-2500 TL arasında olursa oldukça iddialı olacaktır. Neden derseniz Meizu M15 Plus’a eşdeğer diğer telefonlar 3500 TL civarlarındadır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)