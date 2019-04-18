Mac için Masaüstü Telegram Uygulaması

Mac kullananlar için hazırlanmış olan ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanmış olan bir uygulamadır.

Telegram kullanıcıları dilerlerse, sohbet ve mesajlaşmayı, Mac bilgisayarlardan da yapabilirler.

Yazımızda, Telegram masaüstü uygulaması nedir ve hangi özellikleri barındırmaktadır anlatılmaktadır. Telegram uygulaması Dünya üzerinde 100 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip oldukça popüler bir uygulamadır.

Telegram ister mobil, isterseniz masaüstü uygulaması olsun tüm platformlardan erişebilmenizi sağlayan bir hizmettir. Buna göre mesajlarınız tüm platformlarda senkronize olarak görüntülenir. Yani mobil cihazdan gönderdiğiniz bir mesajı, masaüstü Telegram uygulamasından da anında görüntülersiniz.

Ayrıca Masaüstü Telegram, benzer mesajlaşma uygulamalarına göre en hızlı uygulama olduğunu iddia etmektedir.

Telegram uygulamasının diğer bir önemli ve güzel özelliği ise, medya ve dosyalarınızı göndermekle ilgili olarak herhangi bir sınır olmamasıdır. Buna göre tüm verilerinizi sınırsızca gönderip Telegram sunucularında barındırabilirsiniz. Bu şekilde kaybolmasını istemediğiniz tüm verilerinizi bu şekilde arşivleyebilirsiniz.

Masaüstü Telegram uygulaması ile güvenli bir şekilde iletişim de kurabilirsiniz. Telegram tüm mesajları 256-bit simetrik AES ve 2048-bir RSA şifreleme algoritması ile şifrelemektedir.

Telegram uygulamasında grup kurmak oldukça basittir ve kuracağınız grup katılımcıların sayısı ile ilgili olarak herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Telegram ile tüm dosya türlerini paylaşarak gönderebilirsiniz, ayrıca rutin olarak yapacağınız işlemler için belirli görevler için botlar bile oluşturabilirsiniz.

Bunların dışında ise, Telegram reklam göstermeden tamamen ücretsiz olarak sunulan bir uygulamadır. Eğer Mac kullanıyor ve Telegram uygulamasını da kullanmak istiyorsanız aşağıdaki linkten uygulamayı ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz.

Telegram uygulamasını çalıştıracağınız Mac bilgisayarın işletim sistemi sürümü ise, 10.8 veya üstü ve 64-bit desteğinin olması gerekmektedir.