Kolay yöntem: Kalorifer (Petek)’den hava nasıl alınır?

Kaloriferli evlerde oturanların en büyük sıkıntılarından bir tanesi kesinlikle kaloriferlerin hava yapmasıdır. Bildiğiniz üzere hava yapan kaloriferler ısınmaz ve belli bölgeleri soğuk olmaktadır.

Birçok petekte hava alma vanası bulunuyor. Bu yazımızda sizlere hava alma vanası olmayan kaloriferlerde hava nasıl alınır konusunda bilgi vermek istedik. Hava alma vanası olmayan peteklerden hava almak için iki farklı yöntemi deneme yanılma yöntemi ile yapmanız gerekmektedir.

Birinci adım: İlk olarak kalorifer peteğinizde altta bulunan vanayı kapatınız. Üst vana açık kalacaktır. Üst bölümde yer alan bölümü gevşetiniz. Fotoğrafta kırmızı kare içinde gösterdiğimiz bağlantı noktasını ingiliz anahtarı ile gevşetiniz. Gevşemeyi sağladıktan sonra kaloriferi elinizle oynanıtınız. Hava sesi gelesiye kadar kaloriferi oynatarak hava alma açısını sağlamanız gerekmektedir.

İkinci yöntem ise üst vanayı kapatın ve bağlantı vanasını gevşetiniz. Alt vanayı kapatmayınız. Daha sonra kaloriferi oynatarak hava sesini bulmaya çalışınız.

Püf nokta: Gevşettiğiniz vanadan tazyikli su geliyorsa bu vanayı kapatınız. Hava almak için gevşettiğimiz yerden tazyikli su gelmemesi gerekmektedir.

Petekten hava alma konusunda yardım istiyorsanız bize yorum yazarak hemen ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı oluruz. Eğer yapamayan olursa size video çekip gönderebiliriz.