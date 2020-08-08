Kaydettiğiniz Fotoğrafları Snapchat’te Nasıl Paylaşırsınız?

Bu zamanlarda akıllı cihazlarda sosyal medya araçları kullanımı çoğaldı. Instagram, twitter gibi sosyal medya araçları pek sıklıkla kullanılıyor. Bunlara ek olarak snapcaht’ te kullanılıyor. Snapcaht çoğunlukla filtreli fotoğraf paylaşımlı bir uygulama olduğu için çok fazla tercih edilir. Özellikle genç kitleler arasında kullanımı pek bir yaygın.

Uygulamayı ilk kullanmaya başlayanlar için bazı özellikler zor bulunuyor. Ayrıca akıllı cihazların galerisinde bulunan fotoğrafları ya da imaj olanları da snapcaht’a kullanmak çok mümkün. En çok sorulardan biriside önceden çekilen fotoğrafı snapchat’e nasıl yüklenmesidir. Hep beraber bu soruyu cevaplayalım.

Kaydedilen Fotoğrafı Snapcaht Ekranına Aktarma

İos kullanan kişiler için yapması gereken şey ayarlar bölümünden gizlilik bölümüne tıklanmalıdır. Daha sonra orada karşımıza çıkan fotoğraflar sekmesine gelerek snpachat için fotoğraflara erişime izin vermek gerekir. İos kullanıcıları dışındaki diğer farklı marka kullanıcılar için başka bir yöntem bulunur. Bu kullanıcılar kameranın açık olduğu snapcaht ekranı açılmalı. Bu ekranın sağ alt köşesinde bir kutucuk bulunur. Bu kutucuğa basark fotoğraf galerisi açılmalı. Fotoğraf galerisinden bir fotoğraf seçip ekrana aktarım yapmanız mümkün olacaktır.

Fotoğrafı Snapchat’ te Paylaşmak

İos kullanıcıları için film rulosu’ndan fotoğraf paylaşmak çok basittir. Öncellikle Snapchat’ te film rulosu kısmına gelinmeli. O kısımdan istediğiniz fotoğrafı seçmelisiniz. İstediğiniz fotoğrafı seçtikten sonra “paylaş” butonuna basarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca şunu da eklemek gerekirse ikonları sağ tarafa doğru götürdüğünüzde daha fazla butonunu görmeniz mümkündür.

Butona dokunduğunuz zaman Snapchat’ te paylaşabilirsiniz. Snapcaht logosu ekranda gözüktükten sonra son bir işlem kalıyor. Bu işlem ise snapcaht ikonuna dokunmaktır. Daha sonra seçtiğiniz bir fotoğraf karşınıza çıkacaktır. O fotoğrafı istediğiniz bir arkadaşınıza snap olarak gönderebilirsiniz.

Snapchat’ Başka Neler Yapılabilir?

Çoğunlukla insanlar fotoğraf çekip ve paylaşmak için kullanırlar. Ama bu uygulama biraz daha fazlasını yapabiliyor. Yani kısacası sırf fotoğraf çekilmiyor. Mesela snapcaht’ e videolar çekip paylaşmak mümkün. Hatta bu videoları snap olarak arkadaşlarınızla da paylaşmak mümkün. Bu fotoğrafların ve videoların üzerine de kısa notlar yazıp da snap olarak paylaşılabilir.