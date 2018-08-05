Kablo TV kumandası sürekli kırmızı ışık yanıp sönüyor

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

İki gün önce gelen bir soruyu geçte olsa yayınladık. Ufak bir araştırma ve kablo tv müşteri hizmetleri ile konuştuktan sonra bu sorunun cevabını bulabildik. Geç olsun güç olmasın diyoruz.

Soru: Kablo TV aldım ve kumanda ışığı sürekli yanıp sönüyor ve uydu alıcısını kontrol edemiyorum.

Cevap: Bu sorun çok fazla ortaya çıkmıyor fakat çözümü oldukça basittir. Kumandanız, uydu alıcısı ile iletişimini kaybetmiş olabilir. Tekrar kumanda ile cihazın eşleştirmesini yapmanız gerekmektedir.

İlk olarak kumandanız cihazı görecek şekilde “Durdur/Oynak” tuşuna ve “sıfır” tuşuna aynı anda basılı tutunuz.

Bir süre sonra bu işlemi yaptıktan sonra 5 saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp sönecek ve mevcut olan hafıza silinecektir.

Işık yanması yavaşladıktan sonra iki tuşuda bırakınız.

Yanıp sönme tamamlandıktan sonra ve kırmızı ışık söndükten sonra 5 saniye içerisinde tekrardan kullanıma hazır olacaktır.