Kablo TV alıcısı kendi kendine kapanıyor! Kapanma süresi ayarlama

Bir ziyaretçimiz Türksat Kablo TV aboneliği kullandığını ve uydu alıcısı kendi kendine bir süre sonra kapandığını yazmıştır. Bu süreyi uzatma yada tamamen kapatma nasıl yapılır konusunda yardım istemiştir.

İlk olarak Uydu alıcısını açınız. Daha sonra kumanda da bulunan Menü tuşuna basınız. Sağ ok tuşuna 6 kez bastınızda Kullanıcı Ayarları kategorisi altında Menü ayarını göreceksiniz. Bu bölüme girdiğinizde 4.sırada bulunan kapanma süresi bölümünü göreceksiniz.

Kapanma süresi bölümünde maksimum olarak süreyi 180 dakikaya çıkartabilirsiniz. İsterseniz süreyi 30 dakikaya da indirebilirsiniz. Yada hiç kapanmasın derseniz kapalı seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır. Eğer süre seçerseniz ayarladığınız süre boyunca herhangi bir kanal yada kumandadan tuşa basmazsanız kapanacaktır. Exit tuşuna bastığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilecektir.

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