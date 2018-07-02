Ana Sayfa / Bilim ve Teknoloji / Kablo TV alıcısı kendi kendine kapanıyor! Kapanma süresi ayarlama

Kablo TV alıcısı kendi kendine kapanıyor! Kapanma süresi ayarlama

tarafından 2 Temmuz 2018 Tarihinde eklendi

Bir ziyaretçimiz Türksat aboneliği kullandığını ve uydu alıcısı kendi kendine bir süre sonra kapandığını yazmıştır. Bu süreyi uzatma yada tamamen kapatma nasıl yapılır konusunda yardım istemiştir.

İlk olarak Uydu alıcısını açınız. Daha sonra kumanda da bulunan Menü tuşuna basınız. Sağ ok tuşuna 6 kez bastınızda Kullanıcı Ayarları kategorisi altında Menü ayarını göreceksiniz. Bu bölüme girdiğinizde 4.sırada bulunan kapanma süresi bölümünü göreceksiniz.

Kapanma süresi bölümünde maksimum olarak süreyi 180 dakikaya çıkartabilirsiniz. İsterseniz süreyi 30 dakikaya da indirebilirsiniz. Yada hiç kapanmasın derseniz kapalı seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır. Eğer süre seçerseniz ayarladığınız süre boyunca herhangi bir kanal yada kumandadan tuşa basmazsanız kapanacaktır. Exit tuşuna bastığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilecektir.

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (No Ratings Yet)
Loading...
Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.
Etiketler

Cevap yazin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir