iPhone’u Webcam Olarak Kullanmanın Yolu (2020)

Telefonlar teknolojinin gelişmesiyle beraber artık her işimizi telefondan yürüttüğümüz bir iletişim kanalı haline geliyor. Telefonlara gelen yeni uygulamalar ve güncellemeler işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Corona virüsü hayatımıza girdiğinden belli artık telefonlarımızdan her işimizi yürütür olduk. Zaman zaman bilgisayarımızdan da destek aldığımız oluyor.

İşlerimiz, derslerimiz, akraba görüşmeleri hep görüntülü konuşma sayesinde oluyor. Bu görüntülü konuşmaları bilgisayarımızda yapıyor olsak bile eğer İPhone’nunuz var ise İPhone’nunuzu webcam olarak kullanmanız mümkün. Kablo kullanmadan İPhone webcam olarak kullanılabiliyor.

Zoom, Skype, Microsoft Team ve diğer görüntülü konuşma uygulamalarında da telefonun kamerasını bilgisayar kamerası olarak kullanır, Youtube’da canlı yayınınızı yapabilir veya iPhone’u güvenlik kamerasına dönüştürüp evinizin ve bebeğinizi bilgisayara aktarabilir gün içinde kontrol edebilirsiniz.

Şimdi sizlere webcam nedir? İPhone’u webcam olarak kullanabileceğiniz bazı uygulamalardan bahsedeceğiz.

Webcam Nedir?

Webcam (Web kamerası), doğrudan veya dolaylı yollar ile bilgisayarlara bağlanabilen, bazı dizüstü modellerin de üzerinde bulunan küçük ve dijital kamera olarak bilinir. Web kameraları yardımı ile kamera üzerinden doğrudan fotoğraf, video veya anlık çekim yapılabileceği görüntülü ve sesli görüşmeler de gerçekleştirebilmek mümkün olarak hayatımızda yer alıyor.

iCam

iCam, iPhone’u web kamerasına dönüştürebilecek ücretli bir uygulama olarak kullanılabilir. Mobil uygulama ile birlikte EpocCam’a benzer bilgisayarınıza da iCamSource yüklemeniz gerekir aksi halde çalıştıramazsınız. Her iki uygulama yüklendikten sonra, iPhone veya iPad cihazında canlı video ve ses akışı sağlatmış olursunuz.

iCam’ı güvenlik kamerası olarak da kullanabilirsiniz. Hareket veya ses algılarsa size anında uyarı gönderecektir. Tüm hareket olayları otomatik olarak yedeklenir.

EpocCam

EpocCam, iOS cihazınızı (iPhone veya iPad) hem Windows hem de Mac bilgisayarlar için bir web kamerasına dönüştürme özelliğine sahip bir uygulamadır. Uygulamanın ayrıca Android sürümü de mevcut buluyor. Uygulama hem video hem de sesi destekliyor.

Böylece Zoom, Skype, Streamlabs OBS ve YouTube da dahil olmak üzere birçok medya kanalının video oynatıcı uygulamasıyla uyumludur. Ailenizle görüntülü konuşma, oyun videonuzu kayıt eder veya iş arkadaşlarınızla video konferans görüşmeleri yapabilirsiniz.

EpocCam’in ücretsiz ve ücretli bir sürümü bulunmaktadır. Ücretsiz sürümünde görüntünüzde fligram bulunur ve uygulama içinde her an karşınıza reklam çıkabilir.

Pro sürüm ise reklamları ve filigranı kaldırır. Yalnızca bir Mac’iniz varsa Pro sürümü kullanmanızı tavsiye ederiz. Aksi halde profesyonel özelliklerin çoğu yalnızca Apple’ın masaüstü işletim sistemi kullanıcılarının tarafından kullanılır.

EpocCam Nasıl Kullanılır?

EpocCam ile iPhone ve iPad’i web kamera olarak kullanabilmeniz için iki program yüklemeniz gerekir. Öncelikle Mac veya PC’ye EpocCam yüklemeniz gerekiyor. Devamında iPhone veya Android cihazınıza EpocCam uygulamasını yükleyin. Ve her iki cihazınızla aynı WiFi ağına bağlanmalısınız. EpocCam, iPhone kamerasını Skype, Zoom ve diğer görüntülü sohbet araçlarıyla bağlantılı olmasına izin verecektir.