Instagram’da Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Her geçen gün İnstagram yeni bir özellik ile karşımıza çıkıyor, bu yeniliklerden birisi de sessize alma özelliği.

Bu yazıda İnstagram sessize alma özelliği hakkında bilmeniz gerekenleri yazacağız.

İnstagram Sessize Alma Özelliği Nedir?

Herkesin başına geldiği gibi, İnstagram’da da bazı kullanıcıları takip etsek te paylaşımlarını görmek istemeyebiliriz. Facebook’ta bulunan bu özelliğe benzer olan sessize alma özelliği bu şekilde çalışır.

Buna göre paylaşımlarını görmek istemediğimiz kişileri takipten çıkartmadan da sadece paylaşımlarını görmeyi engelleyerek sessize alabiliriz. Bu şekilde istemediğimiz paylaşımları da bu şekilde görmemiş oluruz.

Instagram ’da Sessize Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

İnstagram’da sessize alma özelliğini kullanmak oldukça kolay ve basittir. Sadece kişinin profil sayfasında yapacağımı küçük bir ayar ile kişinin gönderilerini sessize alabiliriz.

İnstagram’da sessize almak istediğiniz kullanıcının profil sayfasına gidin ve ekranın sağ üst köşesindeki ikonun altından ‘Sessize Al’ seçeneğini işaretlemeniz yeterli.

Bu işlem sonrasında, sessize alınan kullanıcıların paylaşımları haber akışınızda görünmez.

Birçok kullanıcının merak ettiği bir konuda karşı taraf bu işlemi yaptığımızı bilecek mi? Bu sorunun cevabı Hayır! Sessize almış olduğunu kullanıcı için karşı tarafa herhangi bir bildirim gitmez ve karşı taraf gönderilerinin sessize alındığını da bilmez.

Sesszie Alma Hikâyelerde de Geçerli mi?

Evet, bir kullanıcıyı sessize aldığınızda hikâyesinde yaptığı güncellemelerde sessize alınmış olur ve tarafınızdan görünmez. Ancak bu durum için bir istisna söz konusudur, eğer sessize almış olduğunu kişi, hikâyesinde sizi etiketlemiş ise, bu durumda bir bildirim alırsınız.

Bende Sessize alma özelliği yok diye merak ediyorsanız, İnstagram bu özelliği kademeli olarak devreye soktuğunda söyleyebiliriz. Buna göre yakın zamanda sizde bu özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.