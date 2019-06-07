Instagram Hikâyeleri Nasıl İndirilir?

Instagram hikâye indirme, Android, IOS ve bilgisayar üzerinden farklı farklı yöntemlerle yapılan bir işlemdir. Android ve IOS’da kullanılan uygulamalar kısa süre içerisinde videoları indirmenize yardımcı olurken, bilgisayarda da kullanılan tarayıcı eklentileri Instagram hikâyelerini anında kaydederler. Öncelikle Android için Instagram hikâye programıyla başlayalım.

Instagram Hikâye İndirme Android

Instagram storylerinin Android platformunda indirilebilmesi adına “Story Saver” uygulaması sıklıkla kullanılır. Uygulamanın kullanımı çok basitken, işlevselliğinin ise tam not aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Instagram storylerindeki fotoğraf, Boomerag ve video gibi birçok formatı indirebilen bu uygulama, çoğu Android sürümüyle de uygun bir şekilde çalışır.

Öncelikle Play Store üzerinden uygulamayı indirmeniz ve ardından Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Story Saver uygulaması içerisinden hesabınıza giriş yapmanız durumunda, hikâye paylaşan arkadaşlarınızın listesi karşınıza çıkacaktır. Herhangi bir arkadaşınızın hikâyesine tıklayarak Instagram hikâye indirme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Cihazınıza inen storyler, galeri içerisinde “Story Saver” klasöründe listelenirler.

Instagram Hikâye İndirme IOS

Instagram hikaye indirme IOS platformunda da tıpkı Android platformunda olduğu bu işlemi kolaylaştıran bir uygulama sayesinde gerçekleşir. “Repost Stories” uygulaması, bu konuda size yardımcı olurken, aynı zamanda başka kişilerin hikâyelerini de kendi hikâyeniz olarak paylaşmanızı sağlar.

Uygulamayı App Store’den indirmenizin ardından, tıpkı Android Story Saver programında olduğu gibi Instagram hesabınıza erişim sağlamalısınız. Ardından takip ettiğiniz kişilerin hikâyeleri uygulama ekranında listelenecektir. Herhangi bir kişiye tıklamanızın ardından ise o kişinin gün içerisinde paylaşmış olduğu hikâyeleri alt alta görebileceksiniz. Hikâyelerden herhangi birine tıklayarak, alt kısımda yer alan “Repost” yazısının altında bulunan oklara tıklamanız halinde video galerinize çok kısa bir süre içerisinde indirilecektir. Bu sayede IOS cihazınıza Instagram hikâyelerinizi kolaylıkla kayededebilirsiniz.

Instagram Hikâye İndirme PC

Instagram hikaye indirme genel olarak mobil cihazlarda yapılmak istenen bir işlem olsa da bilgisayarda da bu tür indirme işlemlerine ihtiyaç duyulur. Bilgisayara Instagram hikâyelerini indirmek için öncelikle Chrome tarayıcı uygulamasını kullanıyor olmanız gerekir. Chrome Mağazası üzerinde sunulan eklentiler içerisinde Chrome IG Story eklentisinin tarayıcınıza kurduktan sonra Instagram hikâyelerini bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Eklentiyi kurmanızın ardından, mobil platformda olduğu gibi takip ettiğiniz kişilerin hikâyeleri karşınıza çıkacaktır. Bu hikâyelerden herhangi birinin üzerine gelerek, sağ tuşu tıklayıp “kaydet” seçeneğine basarsanız, hikaye bilgisayarınıza çok kısa bir sürede iner.