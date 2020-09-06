Huawei’de galeri,WhatsApp ve İnstagram’a şifre koyma

Akıllı telefonlarda uygulamalara şifre koymak güvenliği bir çıt daha yukarı çıkarmaktadır.

Özellikle kişisel verilerinizin olduğu, galeri, mesajlar yada bankacılık uygulamalarına kilit koyma sizi daha güvenli hissettirecektir. Bu yazımızda sizlere Huawei’de uygulamalara şifre nasıl konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Uygulama kilidini etkinleştirme: Ayarlar uygulamasını açın. Güvenlik ve gizlilik > Uygulama kilidi bölümüne gidin. Uygulama kilidine ilk defa erişim sağladığınızda Kilit ekranı şifresi veya Özel

PIN kodu öğesini Uygulama kilidi doğrulama şifreniz olarak seçin. İstendiğinde şifrenizi girin ve Uygulama kilidi ekranında kilitlemek istediğiniz uygulamaların anahtarını açınız.

Ek bilgi: Cihazınızın kilidini açmak için parmak izi veya yüz tanıma ile kilit açma özelliğini seçtiyseniz ve Uygulama kilidini ilk defa açıyorsanız uygulama kilidini daha kolay açabilmek için ekrandaki talimatları uygulayarak parmak izinizi ve yüzünüzü ilişkilendirin.

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