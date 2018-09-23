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Huawei Wi-Fi kayıtlı ağları görme ve kayıtlı ağları silme

tarafından 23 Eylül 2018 Tarihinde eklendi
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Bu yazımızda sizlere ’de Wi-Fi ağlarına daha önceden bağlandığınız ağları nasıl görebileceğiniz konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere bir kere girmiş olduğunuz Wi-Fi parolası ve ağ adı telefonunuzda kayıt edilir ve o Wi-Fi ağına yaklaştığınız zaman otomatik olarak bağlanmaktadır. Bu ağları görmek için ilk olarak telefonuzda Ayarlar bölümüne giriş yapınız ve Kablosuz sekmesine tıklayınız.

Sağ alt köşede Menüye bastığınızda en üstte “Kayıtlı Ağlar” kategorisine girdiğinizde kayıtlı olan tüm Wi-Fi ağlarını göreceksiniz. Herhangi bir tanesine tıklarsanız bu ağı unutmak isteyip istemediğine dair soru soracaktır.

Unut tuşuna bastığınızda artık bu ağın kapsama alanına girdiğiniz otomatik olarak bağlanmayacaktır. Huawei hakkında bize sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.

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