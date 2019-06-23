Huawei uygulamaları SD hafıza kartına yükleme

Bu yazıda sizlere Huawei telefonlarda uygulamaları SD karta nasıl yükleriz konusunda bilgi vermek istiyoruz.
Özellikle indirme boyutu yüksek olan oyunları telefona indirmeye çalıştığımızda dahili depolama hafızanız dolu olduğuna dair uyarıyı çok sık alırsınız. Yeni telefonların dahili depolamaları oldukça geniş fakat eski telefonlarda 8 GB ve 16 GB’dır.
Örnek vermek gerekirse birkaç uygulama yüklü olduğunda PUBG Mobile oyunu indirmek istediğinizde hafıza dolu uyarısını rahatlıkla alabilirsiniz.
Lafı fazla uzatmadan Huawei hafıza seçimini SD kart nasıl seçilir onu anlatalım.
Hafıza kartı seçimini yaptıktan sonra telefon yeniden başlamak isteyecektir. Yeniden başlatma tamamlanınca artık bundan sonra yüklediğiniz uygulamalar SD kartta olacaktır. Önceki yüklemeler taşınmayacaktır.
Not: Hafıza kartınızı çıkartırsanız yapmış olduğunuz yüklemelerin çalışmadığını hatırlatmak isteriz.