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Huawei uygulamaları SD hafıza kartına yükleme

tarafından 23 Haziran 2019 Tarihinde eklendi

Bu yazıda sizlere Huawei telefonlarda uygulamaları SD karta nasıl yükleriz konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Özellikle indirme boyutu yüksek olan oyunları telefona indirmeye çalıştığımızda dahili depolama hafızanız dolu olduğuna dair uyarıyı çok sık alırsınız. Yeni telefonların dahili depolamaları oldukça geniş fakat eski telefonlarda 8 GB ve 16 GB’dır.

Örnek vermek gerekirse birkaç uygulama yüklü olduğunda PUBG Mobile oyunu indirmek istediğinizde hafıza dolu uyarısını rahatlıkla alabilirsiniz.

Lafı fazla uzatmadan Huawei hafıza seçimini SD kart nasıl seçilir onu anlatalım.

  • İlk olarak “Ayarlar” bölümüne giriniz.
  • Daha sonra “Gelişmiş Ayarlar” geçiş yapınız.
  • Burada “Bellek Depolama” kategorisini göreceksiniz. Bu bölüme girdiğinizde Bellek konusunda tüm detayları göreceksiniz.
  • Siz “Depolama Ayarları” bölümünde “Varsayılan Konum” seçimini SD kart yani hafıza kartı seçmeniz yeterli olacaktır.

Hafıza kartı seçimini yaptıktan sonra telefon yeniden başlamak isteyecektir. Yeniden başlatma tamamlanınca artık bundan sonra yüklediğiniz uygulamalar SD kartta olacaktır. Önceki yüklemeler taşınmayacaktır.

Not: Hafıza kartınızı çıkartırsanız yapmış olduğunuz yüklemelerin çalışmadığını hatırlatmak isteriz.

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