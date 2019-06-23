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Huawei uygulamaları SD hafıza kartına yükleme Bu yazıda sizlere Huawei telefonlarda uygulamaları SD karta nasıl yükleriz konusunda bilgi vermek istiyoruz. Özellikle indirme boyutu yüksek olan oyunları telefona indirmeye çalıştığımızda dahili depolama hafızanız dolu olduğuna dair...

LG’nin İlk 5G Telefonu LG V50 ThinQ İncelemesi Teknolojiyi yakından takip edenlerin büyük bir merakla bekledikleri cep telefonlarından birisi de popüler akıllı telefon üreticilerinden birisi olan LG’ nin son gözdesi LG V50 ThinQ olarak biliniyor. Oldukça farklı...