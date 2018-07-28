Huawei tuş (dokunma) sesi kapatma ve açma

Soru: İlk defa akıllı telefon aldım ve tuş sesi bana eski tuşlu telefonları hatırlattığı için kaldırmak istiyorum.

Huawei akıllı telefonlarında ekrana her dokunduğunuzda ses çıkması bazı kişilerin dikkatini bozmaktadır. Yada telefonu kalabalık ve sessiz bir ortamda kullanırken tuş sesinin çıkması sizi zor duruma düşürebilir. Ayrıca devamlı mesaj yazan yada WhatsApp tarzı sosyal medya uygulaması kullanıyorsanız art arda gelen bu sesleri kapatmak mantıklı olacaktır.

Huawei tuş seslerini iptal etmek istiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

İlk olarak telefonunuzdan Ayarlar bölümüne giriş yapınız. Daha sonra menüyü aşağıya doğru kaydırın ve ses kategorisini göreceksiniz. Buraya giriş yaptığınızda Dokunma Sesleri bölümünün yanındaki on-off düğmesini kullanmanız yeterli olacaktır.

NOT: Teknoscrool.com olarak Huawei kullanıcısı olduğumuz için aklınıza gelebilecek her türlü soruları bize yazabilirsiniz. Honor 7 hakkında ve diğer Huawei modelleri için elimizden geldiği kadar yardımcı olabiliriz.

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