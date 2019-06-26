Huawei tek tık ile ekranı kilitleme

Huawei P30 modelinde yer alan güzel bir özellikten bahsetmek istiyoruz.

Ekran kilitleme normal şartlarda güç tuşu ile olmaktadır. Fakat Huawei P30’da ekstra bir özellik bulunmaktadır. Huawei tek tuş ile ekran kilidi yapabileceğini biliyor musunuz?

Huawei P30 tek tuş ile ekran kilitleme için Ayarlar-Araçlar-Ekran kilidi adımlarını takip ediniz. Başlangıç ekranına ekran kilidini ekleyiniz. Bu özellik ile hem güç düğmenizin yıpranmasını engellemiş hemde hızlı işlem yapmış olacaksınız.

Bu arada Huawei yapmış olduğu açıklamada P30 modeline yeni arayüz güncellemesi yapacağını açıkladı. Temmuz ayı içerisinde Huawei’nin amiral gemisi modellerine bu güncelleme tazeleme etkisi yaratacak. Uzun süredir Google ile yaşadığı sıkıntılardan sonra bu tarz bir güncelleme göndermesi kullanıcılarını rahatlatacaktır.