Huawei P40 Pro ekran görüntüsü alma

Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Huawei P40 Pro satışa sunuldu.

6.58 inçlik OLED ekran teknolojisi ile oyun tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu yazımızda sizlere Huawei P40 Pro modelinde ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Huawei ve artık diğer markalarda da aynı yöntem ile ekran görüntüsü alınmaktadır. Sensörler yardımı ile farklı yöntemler kullanılmaktadır. Fakat sensörler yada farklı yöntemler kullanıcılara zor geldiği için pek tercih etmemektedir.

1.Yöntem: Her telefonda olduğu gibi Huawei P40 Pro’da Güç ve ses kısma tuşuna aynı anda 2-3 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Deklanşör sesi geldikten sonra almış olduğunuz görüntüye galeri klasöründen ulaşabilirsiniz.

2. Yöntem: Bu yöntem Huawei’nin kendine has geliştirdiğini bir yöntemdir. İşaret parmağımızın eklem kısmı ile ekrana iki kez ard arda tıkladığınızda ekran resmi alınmaktadır. Bu özelliğe Knuckle-Sense denmektedir.

Knuckle-Sesne özelliğini aktif etmek için Türkçe karşılığı Ayarlar > Akıllı Yardım > Daha Fazla > Akıllı ekran yakalama sekmelerini kullanarak yapabilirsiniz.