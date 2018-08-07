Huawei P20 Pro rehber yedekleme/yükleme yada kopyalama

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Huawei P20 Pro kullanıcısı bir takipçimiz rehber yedekleme işlemi hakkında bilgi istemiştir.

Huawei P20 Pro modeli üst segment donanımı ve tasarımı ile teknoloji tutkunlarına hitap etmektedir.

Huawei p20 Pro rehber yedekleme yada SIM kartınızda bulunan kişileri telefona kopyalamak istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

İlk olarak Rehber bölümüne giriş yapınız. Sağ üst köşede bulunan üst üste 3 noktaya tıklayınız. Kişileri içe aktarma: Depolama biriminden içe aktar , SIM öğesinden içe aktar veya Başka

cihazdan içe aktar öğesini seçin ve talimatları izleyin.

Kişileri dışa aktarma: Depolama birimine aktar veya SIM öğesinden dışa aktar , Kişileri paylaş öğesini seçin ve ekran talimatlarını izleyin. Varsayılan olarak, Depolama birimine aktar üzerinden dışa aktarılan .vcf dosyaları cihazınızın dahili depolama alanındaki root dizinine kaydedilir. Dışa aktarılan dosyaları görüntülemek için Dosyalar öğesini açın.

Ayrıca Yedekleme özelliğini kullanarak da kişileri içe ve dışa aktarabilirsiniz. Yedekleme dosyaları varsayılan olarak Dosyalar > Yerel > Dahili depolama birimi içerisindeki Huawei klasörüne kaydedilir.