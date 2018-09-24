Huawei mesaj engelleme ve engellenen numarayı kaldırma

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Huawei mesaj engelleme özelliğini kullandığınız zaman size mesaj geliyor mu diye gelen destek sorularına cevap vermek istedik.

Akıllı telefonların en popüler ve kullanılan özelliği kesinlikle çağrı engelleme ve mesaj engelleme özelliğidir. Huawei’de ayrı ayrı engelleme özelliği bulunmamaktadır.

Mesaj için engellediğiniz bir numara otomatik olarak çağrı engellemeye de alınacaktır.

Arama kaydına girip sizi rahatsız etmesini istemediğiniz numaranın üzerine basılı tuttuğunuzda “Kara Listeye ekle” sekmesine tıkladığınız telefon sizden onay alacaktır. “Ekle” butonuna bastığınızda artık engellediğiniz kişi sizi arayamayacaktır.

Peki Huawei’de engellediğiniz kişi size mesaj gönderirse ne oluyor?

Engellediğiniz kişi size mesaj gönderdiğinde size normal mesaj gelmiş gibi uyarı vermiyor. Bildirim olarak engellenen içerik SMS attı diye size haber veriyor ve gönderilen içeriği de göstermektedir. Karşı taraf SMS gönderdiğinde ise gönderen kişiye herhangi bir gönderilmedi uyarısı almamaktadır. Yani gönderen kişi normal olarak gönderdiğini zannetmektedir.

Arama konusu ise aynı değildir. Engellediğiniz kişi sizi aramak istediğinde direk olarak meşgul tonu alacaktır. Tabi bu aramanın bildirimi de size düşecektir. Uzun lafın kısası Huawei’de numara yada mesaj için engellediğiniz kişilerin yaptığı işlemler size bildirim olarak gelmektedir.

Huawei engellenen numarayı kaldırma nasıl yapılır?

Daha önce engellediğiniz bir numarayı artık kaldırmak istiyorsanız ilk olarak arama kaydı bölümüne giriniz. Daha sonra Sağ alt köşede bulunan alt alta 3 çizgiye bastığınızda “Kişi Engelleme” sekmesine girdiğinizde engellenmiş olan numaraları göreceksiniz. Silmek istediğiniz numaranın üzerine basılı tutarak kaldırabilirsiniz.

Not: Yukarıda yazılanları Huawei ve GM 5 Plus modelleri arasında deneme yapılarak yazılmıştır.