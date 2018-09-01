Huawei Mate 20 Lite özellikleri ve yorumları

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Uygun fiyat ve perforfmansı bir arada sunan Huawei, çeşitlerinin arasına yeni bir modelini daha kattı. Huawei Mate 20 Lite hem tasarımı ile hem teknik özellikleri ile oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Kısaca Huawei Mtae 20 Lite Teknik özelliklerine bakalım;

Huawei Mate 20 Lite ekran özellikleri: İlk bakışta 6.3 inçlik dev bir IPS LCD ekran görüyoruz. 409 PPI Piksel yoğunluğundaki bu ekran 1080×2340 (FHD+) Pixel çözünürlüğündedir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 81.74 gibi oldukça başarılı bir oranı bulunuyor. Batarya kapasitesi olarak ise 3750 mAh’lık değiştirelemez bataryası bulunuyor. Hızlı şarj destekli bu bu batarya 9V/2A şarj desteği yer alıyor.

Huawei Mate 20 Lite kamera özelikleri: 20 MP çözünürlüğünde arka ana kamera bulunuyor. Bu arka kamera ile Ultra HD 4K video kaydı yapabiliyorsunuz. Ayrıca Slow Motion yani yavaş çekim özelliğide bulunuyor. İkinci arka kamera 2 MP çözünürlüğündedir. Selfie kamerası ise 24 MP ve 2 MP olmak üzere iki adet kamaera bulunmaktadır. Fotoğraf tutkunlarını tatmin edecek seviyede kamera donanımı bulunmaktadır.

Huawei Mate 20 Lite performans özellikleri: 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Huawei Kirin 710 yonga seti bulunmaktadır. 4 GB RAM ile yavaşlama sorunlarını bu model de yaşamazsınız. Grafik işlemcisi ise Mali-G57 MP4 yer alıyor. 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Bu hafıza yetmez derseniz ekstra microSD hafıza kartı takarak 512 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Huawei Mate 20 Lite diğer özellikleri: Android’in son sürümü olan Android 8.1 Oreo ile yüklü gelecektir. İlk fırsatta Android 9.0 Pie sürümüne kavuşacaktır. 4.5G desteği ise CAT 12’dir. Yani saniyede 600 Mbps indirme hızına ulaşabilirsiniz.

Huawei Mate 20 Lite Türkiye’ye geliş tarihi ve Huawei Mate 20 Lite Türkiye satış fiyatı konusunda şu an bir gelişme bulunmuyor. Gelişmeler oldukça sizlere bu konu üzerinden bilgi vereceğiz.

Yorum olarak Huawei, Türkiye pazarında oldukça etkili akıllı telefonları bulunmaktadır. Bu telefon modeli de uygun fiyatlı olduğu takdirde GSM operatörleri taksitleri ile en çok tercih edilecek telefon olabileceğini düşünüyoruz.