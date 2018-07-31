Huawei Honor 9 Lite yazılım güncelleme

Gelen bir soruda Honor 9 Lite sistem güncellemesini nasıl yapılır konusunda yanıt vermek istedik.

Honor 9 Lite modelinde yazılım güncellemesi yapmak için cihazınızın Ayarlar bölümünden Sistem > Sistem güncellemesi > Güncellemeleri kontrol et adımlarını takip ediniz. Sistem otomatik olarak yazılım kontrolü yapacaktır. Eğer yeni bir yazılım güncellemesi bulduğu anda indirmek için size soracaktır.

Honor 9 Lite yazılım güncellemesi yapmadan önce sizlere birkaç önerimiz olacaktır.

Telefonunuzun şarj oranı en az yüzde 25 seviyesinde olmasına dikkat ediniz. Şarjınız eğer az ise acele etmeden şarjınızı doldurduktan sonra güncelleme yapınız.

Ayrıca yazılım güncellemesini sadece Wi-Fi üzerinden yapınız. Neden derseniz yeni bir yazılım güncellemesi 1 GB ile 1.5 GB arasında değişmektedir. Bu kadar yüksek bir dosyayı mobil veri bağlantısında indirseniz kotanız hemen dolabilir ve süpriz faturalar ile karşılaşabilirsiniz.

Sistem güncellemesi yapılırken telefonunuzdaki fotoğraflar ve rehber’in silinmesi gibi durum söz konusu değildir.

Honor 9 Lite yazılım güncelleme ile alakalı sorularınızı bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.

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