Huawei Honor 7 modeline EMUI 4.0.3 güncellemesi geldi

[Toplam: 0 Ortalama: 0 /5]

Akıllı telefonlarda gelen güncellemeler kullanıcıları sevindirmektedir. Teknoscrool.com olarak biz Xiaomi kullanıcısıyız. Uzun zamandır kullanmadığımız Huawei Honor 7 modeli kenarda duruyordu.

Arada şarjını doldurup kapatıyorduk. Şarj olurken bir baktık ve yeni sistem güncellemesi geldi. 2016 yılı yapımı bir telefon olduğu için güncelleme beklemiyorduk. Zaten uzun zamandır hiç güncelleme almadığı için Huawei’nin bu model için arayüz güncellemesi yapmayacağını düşünüyorduk.

Bildiğiniz üzere Huawei arayüz olarak EMUI kullanmaktadır. Honor 7 modeline EMUI 4.0.3 güncellemesi geldi. İlk olarak komple güzel bir değişik olacağını düşündük. Fakat sadece “Bazı ağlarla ilgili sistem uyumluluğu optimize edildi” yeniliğini yazdığını gördük.

Sonuç olarak bakarsak aradan geçen 5 yıldan sonra Huawei’nin bu telefon modelini unutmadığını gördük. Takdir ediyoruz.