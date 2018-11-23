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Huawei güç tuşu ile çağrı kapatmayı aktif etme

tarafından 23 Kasım 2018 Tarihinde eklendi

modellerinde güç tuşu ile telefonu tuş kilidine alabilir veya gelen çağrıları direk olarak kapatabilirsiniz.

Güç tuşu ile çağrıları kapatmak kolaylık sağlamaktadır. Özellikle araç kullanırken ekrandan kapatma tuşunu bulmak yerine güç tuşu ile dikkatinizi dağıtmazsınız.

Telefonu ilk aldığınızda güç tuşu ile çağrı sonlandırma özelliği aktif değildir. Siz ayarlara girip aktif etmeniz gerekmektedir.

Huawei güç tuşu ile çağrı sonlandırmak için;

– Telefondan “Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

– Sayfanın alt bölümlerinde bulunan “Gelişmiş Ayarlar” geçiş yapınız.

– Son olarak “erişebilirlik” bölümünde “Güç düğmesi çağrıyı sonlandır” aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Not: Huawei Honor 7 kullanıcısıyız. Sormak istediğiniz her türlü destek sorularını bize yorum yazarak gönderebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı oluruz.

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