Huawei güç düğmesi ile telefonu kilitleme özelliğini aktif etme

Güç tuşu ile telefonunuz kilitlenmiyorsa bu yazımız ile sorununuzu halledebilirsiniz.

Bir ziyaretçimiz Huawei marka akıllı telefon aldığını, ilk açtığında güç tuşuna bastığında telefonunun kilitlenmediğini yazmıştır. Huawei güç tuşu ile telefon kilitleme nasıl yapılır konusunda yardım istemiştir.

Genel olarak ilk telefonu aldığınızda bazı detaylı ayarlar yapılı gelmemektedir. Güç tuşuna bastığınızda telefonu kilitleme özelliğide buna örnektir. Güç tuşunu’nun kilitleme özelliğini aktif etmek için birkaç adım ayarlar ile tamamlayabilirsiniz.

İlk olarak telefonunuzdan Ayarlar’a giriş yapın ve hemen arkasından güvenlik kategorisine geçiş yapınız. Açılan sayfanın en aşağısında “güç düğmesi aygıtı anında kilitler” satırını aktif etmeniz yeterli olacaktır. Bu işlemden sonra güç tuşu telefonunuzu hem kilitleyecek hem bastığınızda kilit ekranını getirecektir.

Huawei modeli hakkında sormak istedikleriniz varsa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

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