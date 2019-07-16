Huawei geliştirici seçenekleri açma ve kapatma

Huawei’de geliştirici seçenekleri nasıl açılır konusunda bilgi vermek istedik.
Neden derseniz sitemizde bulanan bir konuda geliştirici seçeneklerinin açılması gerekmektedir. Bu özelliği aktif edince birçok özellik ortaya çıkmaktadır.
Huawei geliştirici seçenekleri açılması için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.
İlk olarak Uygulamalar’dan Ayarlar bölümüne geçiş yapınız.
Telefon hakkında‘ya basınız.
Yapım numarası (derleme numarası) üzerine gelin ve art arda 10 kez tıklayınız.
Geliştirici modunun aktif olduğuna dair size bir uyarı gelecektir.
Yukarıdaki anlatım hemen hemen her Huawei modellerinde yapılabilmektedir.
Bu özelliği açabildiğiniz gibi kapatabilme şansınızda bulunmaktadır. Geliştirici seçeneklerini kapatmak için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.
Uygulamalar’a gidin.
Ayarlar basın.
Depolama ve Kayıt Yeri’ne basın.
Veriyi Sil & Önbelleği Temizle’ye basın.
Geliştirici seçeneği aktif kalsa size herhangi bir zararı olmayacaktır.
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