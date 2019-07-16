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PUBG’ye PP-19 silahı geldi PUBG Mobile oyununa gelen son güncelleme ile birçok değişiklik geldi. Gelen güncelleme arasında yeni bir silah oyuncuları heyecanlandırdı. PP-19 hafif makinalı kategorisinde yer alıyor. Bu silah 9 MM mühimmat...

Huawei geliştirici seçenekleri açma ve kapatma Huawei’de geliştirici seçenekleri nasıl açılır konusunda bilgi vermek istedik. Neden derseniz sitemizde bulanan bir konuda geliştirici seçeneklerinin açılması gerekmektedir. Bu özelliği aktif edince birçok özellik ortaya çıkmaktadır. Huawei geliştirici...