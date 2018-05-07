Huawei Galeri gizleme yada diğer uygulamaları gizleme

Huawei akıllı telefonların birçok modelinde gizli menü bulunmaktadır.

Bu gizli menü sayesinde telefonda gözükmesini istemediğiniz uygulamaları burada saklayabilirsiniz.

Bu gizli menü açılışında şifre olmadığı için açılış şeklini bilen herkesin açacağını unutmayınız. Huawei gizli menüyü açmak için telefonuzun ekranı açın ve iki baş parmağınızı telefonun ortasını koyunuz. Parmaklarınızı kaldırmadan çaprazlama olacak şekilde parmaklarınızı sürükleyiniz.

Karşınıza bir ekran açılacaktır. Ekle kısmına bastığınızda saklamak istediklerinizi seçin ve tamama tıklamanız yeterli olacaktır. Gizli menüde olan uygulamalara sadece buradan ulaşabilirsiniz. Huawei gizli menüden uygulamaları kaldırmak için tekrar ekle seçeneğine tıklayarak seçimlerinizi yapmanız gerekmektedir.

Bu gizli menüye şifre koyuluyor mu diye soru sorarsanız malesef cevabımız hayır olacaktır.

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