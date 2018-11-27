Huawei deklanşör sesi açma/kapatma

Bu yazımızda size Huawei’de kamera çekimi yaparken deklanşör sesini kapatma ve açma konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Kamera çekimleri konusunda teknoloji devleri farklı özellikler sunmaktadır. Deklanşör sesi özelliği ise en basit telefonlardan itibaren kullanılmaktadır. Kutusundan sıfır aldığını akıllı telefonlarda deklanşör sesi genellikle açık olarak çıkmaktadır. Bazı kişiler sessiz bir ortamda fotoğraf çekmek istediği zaman deklanşör sesi rahatsız edebilmektedir.

Huawei deklanşör sesini açma ve kapatma için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

İlk olarak “Kamera” uygulamasını açınız.

Daha sonra sağ üst köşede bulunan 3 çizgi alt alta basınız.

Açılan ekranda “Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

Ayarlar menüsünde bir sürü özellik bulunmaktadır. Bu kısımda “Deklanşör” bölümünü açıp/kapatmanız yeterli olacaktır.

Not: Telefonu sessize aldığınızda fotoğraf çekerken deklanşör sesi gelmemektedir.