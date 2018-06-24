Huawei alarm sesi değiştirmek

Yaz dönemi olduğu için çok fazla destek soruları gelmiyor. Hikmet isimli bir ziyaretçimiz Huawei Honor 7 modelinde alarm sesini değiştirmek istediğini fakat menüyü bulamadığınız yazmıştır.

Huawei arayüzü alışılagelmiş Android arayüzlerinden farklıdır. Özellikle uzun zaman Samsung yada iPhone kullanan kullanıcılar genelde bu sıkıntıyı yaşamaktadır. Huawei Honor 7 alarm sesi değiştirmek için Alarm bölümüne giriş yaptığınızda alarm saatlerini girmeniz için bölüm çıkacaktır. siz alarma saatinizi ayarlama yerine girdiğinizde yukarıdaki fotoğraftaki gibi Zil sesini değiştir sekmesini göreceksiniz.

Buraya girdiğinizde telefona yüklü olan sesleri göreceksiniz. Buradaki sesler telefonu ilk aldığınız anda yüklü olan orjinal bildirim sesleridir. Hemen sağ tarafında ise müzik bölümünü göreceksiniz. Müzik bölümünden istediğiniz mp3 şarkısını seçebilirsiniz.

Not: Herhangi bir sorun ile karşılaşan olursa bize yorum yazın cevabını buradan yazalım. İsteyen olursa video çekimi yapıp ekleyebiliriz.

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