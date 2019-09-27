GSM operatörleri bakalım faturada ne yapacak göreceğiz

Bildiğiniz üzere İstanbul’daki depremden sonra GSM operatörleri sınıfta kaldı.

Depremden sonra saatlerce iletişim kurulamadı. Büyük haber siteleri ve sosyal medya siteleri GSM operatörlerine oldukça fazla yükleniyor. Yorumlara baktığımızda bu tarz depremlerde hiç bir ülkenin alt yapısı kaldırmayacağını yazanlar oluyor. Evet belki doğrudur fakat halk sadece sonuca bakacağı unutulmamalıdır.

Bu iki yorum çok hoşumuza gitti. “Bir gün iletişim kuramadık fakat faturayı bir gün geç ödediğimizde ne olur”

“İstanbulda deprem oldu adanada sebeke yok istanbuldanmi cekiyor bu telefonlar“

Bakalım GSM operatörleri bu ay faturalara nasıl bir işlem yapacak göreceğiz. Acaba veremediği hizmetin parasını kesecek mi yoksa veremediği için telafi etmeye mi kalkacak göreceğiz. Yada hatalarını kabul edip bu karşı önlem almayı mı tercih edecek.

Aslında GSM operatörlerinden gelen herhangi bir duyuru yok. Bizim hatamız yada şundan kaynaklanan bir sorun olduğuna dair kimse bildirim yapmıyor. Kriz yönetimini sessiz kalarak hiçbir sorun olmadığı imajı yaratmayı tercih ediyorlar.

BİR İNTERNET SİTESİNDE BİR KİŞİNİN YAPMIŞ OLDUĞU YORUMU EKLEMEK İSTEDİK.

Bu yorumu eklememizdeki sebep bu konu hakkında teknik bilgisi olan varsa doğru olup olmadığını bize iletebilirse çok memnun oluruz.

iletişim altyapılarının belirli bir kapasitesi vardır ve bu kapasite toplam kullanıcının en fazla yizde 20 si kadar falandır… en çok yüzde 30 olur… bu dünyanın heryerinde böyledir… dünyada hiç bir operatör toplam kullanıcı kadar altyapıyı hazır edemez… deprem gibi durumlarda vatandaşın yoğun ilgisi kapasitenin üzerinde bir talep oluşturur ve sistem çöker… yapacak bir şey yok