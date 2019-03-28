İnternet ve sosyal ağ kullanımının artmasıyla birlikte hackerların güvenlik şifrelerini çözüp hesapları ele geçirebiliyor.

Mail işlerimizi ve haber kaynaklı mailleri Google hesabı ile halletmek kolaydır. Çoğu zaman hesap bilgilerini ve şifrelerini unutarak zor duruma düşebilmek olası sebeplerdir. Buna çözüm getirilerek iki adımlı doğrulama kodu ile hesabı ele geçirmek biraz daha zorlaşmış durumdadır. Yine de güvenliği elden bırakmayarak zor ve karışık şifre oluşturmak en iyisi olacaktır.

Oturum İçin Telefonu Ayarlamak

Sürekli olarak yeni ayarlar ve güncellemeler gelişerek bazı sorunları ortadan kaldırmak kolay olabiliyor. Her oturum açıldığında telefona bildirim gelerek ekrana dokunup onay vermeniz yeterli oluyor. Önceden telefona gönderilen zamanında ulaşmayan şifreli kodlar bizi zor durumda bırakıyordu. Artık telefona gelen bildirim de ekrana dokunarak oturum açmak yeterli. Eğer telefon yanınızda değilse iki adımlı doğrulama şifrenizi girme seçeneğini kullanabilirsiniz.

Google’a şifre yerine telefonla nasıl giriş yapılır sorusunun cevabı ve yapılışı çok basittir. Öncelikle android telefona sahip olmak gerekir. Google Play hizmetlerinden faydalanacağı için güncel olmalıdır. Telefonun ayarlar bölümüne girin. Ardından Google hesabı ayarlarına girerek güvenlik seçeneğini seçin.

Oturum açma seçeneğin hemen altında iki adımlı doğrulama kodunu göreceksiniz. Orandan, devamlı olarak kullanılan telefonu seçilirse oturum açma sırasında sorun yaşanmaz. Google istemi ekle deyip ayarları tamamlayın. Ekran kilidi yoksa kilit oluşturulması istenir. Adımlara tamamladıktan sonra başka cihazdan giriş yaptığınızda telefona” hesaba girişi sen mi yapıyorsun?” bildirimi gelecektir. Ekran kilidini girerek onay vermiş olursunuz böylelikle hesaba girilmiş olur.

İki Adımlı Doğrulama İçin Bilinmesi Gerekenler

Öncelikle iki adımlı doğrulama yapabilmek için kullanılan hesap telefonda devamlı açık halde bulunmalıdır. Ekran kilidi ayarının devamlı açık olması gerekir. Açmak için telefonun ayarlarından güvenlik bölümüne giriş yapıp ekran kilidi oluştur adımlarını takip etmek yeterlidir.

Telefonu bir başkasına verirken hesaptan çıkış yapmalı ve kullanacağı telefonu hesaba ekleyerek iki adımlı doğrulamanın devam etmesini sağlar. Hesaptan telefonu silmek için, Google hesabı ayarlarından güvenlik bölümüne girin. Sonra iki adımlı doğrulamayı seçin (oturum açılması istenebilir). Telefonların listelendiği yerden sil butonuna basarak hesaptan silmiş olunur.