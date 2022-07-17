Bilim ve Teknoloji

Google spam sitelere çözüm bulmuyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Temmuz 2022
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Teknoscrool.com olarak yaklaşık 8 yıldır aralıksız olarak sizlere elimizden geldiği kadar güzel yazılar ve bilgiler vermeye çalıştık. Yeri geldi kendi sağlığımızdan yaşadığımız sıkıntıların süreçlerini, yeri geldi teknolojik anlamda yaşadığımız sıkıntıların çözümlerini, yani kısacası her türlü desteğimizi vermeye çalıştık. Bu işi para için hiçbir zaman yapmadık. Fakat motivasyonumuzu maalesef Google bizden aldı.

Google, dünyanın en büyük arama motorudur. Bütün web siteleri Google sayesinde ayakta durmaktadır. Fakat Google artık son 6-7 aydır emek verilen web sitelerini çöpe attı diyebiliriz. Yabancı spam web sitelerini ön plana çıkarmaya başladıktan sonra motivasyonlar iyice yerin dibine geçti.

Örnek verelim;

Gördüğünüz gibi yabancı spam web siteleri içeriğimizin her bir karakterine kadar kopyalıyor. Google’da bu tür siteleri arama sıralamalarında üst sıralara çıkartıyor. Google algoritmalarını güncellemedikten sonra maalesef bu işin düzeleceği gözükmüyor.

Tabi birde büyük haber siteleri bulunuyor. Hangi kategoride yazı yazarlarsa yazsınlar, Google’da hemen zirvede yer alıyorlar. Tabi biz buna karşı değiliz. Ama bizim gibi küçük web sitelerin ekmeği tamamen kayboldu. Daha anlatacak çok şey var ama bu yazımızı bile doğru düzgün okuyan olmayacağı için pekte anlamı bulunmuyor.

Eskisi gibi artık çok fazla sayıda içerik üretmeyeceğiz. Arada sırada sırf vakit öldürmek için yazacağız. Yazdığımız yazılara bir teşekkür etmeyi bile bize çok görülen yerde çok fazla yazı yazmayı anlamsız buluyoruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Temmuz 2022
0 1 dakika okuma süresi
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Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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