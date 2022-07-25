Terbiyesizliği yapan siteyi savcılığa veriyoruz

Bildiğiniz üzere Google, arama sıralamalarında spam sitelere öncelik vermeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında ufak bir sitem yazısı yazmıştık.

Yazımızı okumak isterseniz : Google spam sitelere çözüm bulmuyor

Zaten bu siteler canımızı sıkarken bir tane daha spam Türkçe site çıktı başımıza. Adam sitemizdeki bütün yazıları otomatik olarak kopyalamış. Yazı kaynağı olarak sitemizin ismini vermiş fakat tıklayınca direk olarak illegal sitelere yönlendiriyor.

Türkçe kelime bile kurmaktan aciz bu site 3 gün içerisinde kaldırması için mail attık. Teknoscrool.com’dan almış olduğu içeriklerin hepsinin ekran görüntüsünü ve videosunu alarak flash belleğe yükledik hazır bekliyor. 3 iş gününde kaldırmadığında öz kardeşim bilişim avukatı olduğu için cebimden hiçbir masraf çıkmadan savcılığa vereceğiz. Şikayet edeceğimiz sitede aklınca hosting ve domaini joker diye yabancı bir siteden almış. Ama bir arkadaşım bu sitenin sahibini tanıdığını ve bize gerekli bilgilerini verdi bile. 3 iş gününde göreceğiz. Kardeşim geçte olsa sonuca ulaşırız ve masrafları ile maddi manevi olarak kesinleştiririz dedi.