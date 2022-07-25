Bilim ve Teknoloji

Terbiyesizliği yapan siteyi savcılığa veriyoruz

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji25 Temmuz 2022
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Bildiğiniz üzere Google, arama sıralamalarında spam sitelere öncelik vermeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde bu konu hakkında ufak bir sitem yazısı yazmıştık.

Yazımızı okumak isterseniz : Google spam sitelere çözüm bulmuyor

Zaten bu siteler canımızı sıkarken bir tane daha spam Türkçe site çıktı başımıza. Adam sitemizdeki bütün yazıları otomatik olarak kopyalamış. Yazı kaynağı olarak sitemizin ismini vermiş fakat tıklayınca direk olarak illegal sitelere yönlendiriyor.

Türkçe kelime bile kurmaktan aciz bu site 3 gün içerisinde kaldırması için mail attık. Teknoscrool.com’dan almış olduğu içeriklerin hepsinin ekran görüntüsünü ve videosunu alarak flash belleğe yükledik hazır bekliyor. 3 iş gününde kaldırmadığında öz kardeşim bilişim avukatı olduğu için cebimden hiçbir masraf çıkmadan savcılığa vereceğiz. Şikayet edeceğimiz sitede aklınca hosting ve domaini joker diye yabancı bir siteden almış. Ama bir arkadaşım bu sitenin sahibini tanıdığını ve bize gerekli bilgilerini verdi bile. 3 iş gününde göreceğiz. Kardeşim geçte olsa sonuca ulaşırız  ve masrafları ile maddi manevi olarak kesinleştiririz dedi.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji25 Temmuz 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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