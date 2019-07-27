Gmail Hesabınızı Nasıl Yedeklersiniz?

Akıllı telefonlarımız ve e-posta hesaplarımız artık hayatımızda kurtarılacaklar listesinde birinci sırayı almaktadır. Birçoğumuz cüzdanımızdan önce telefonumuzun olup olmadığını kontrol etmekteyiz. Bu kadar iç içe yaşadığımız bir teknolojik aletle tabi ki yaşımızdan önemli anlar önemli bilgiler birikmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Bilgi Güvenliğinin Önemi

Mesajlarımız, video, resimlerimiz ve rehberimizdeki kişi listesi gibi bizim için önemli olan ve tekrar toparlanması bazen imkansız bazen de çok uzun zaman gereken anılarımızı korumak ya da saklamak için bir çoğumuz e-posta hesaplarımızda saklamaktayız. Peki, hiç düşündünüz mü e-posta hesaplarımızı yedeklemek gerektiğini. Bilgilerimiz kaybolursa nasıl geri toparlayacağımızı şimdi sizlerle Gmail hesaplarımızı yedeklemek için neler yapmamız gerektiğini anlatacağız.

Gmail hesabımızı yedeklememiz hem bilgilerimizi güvenle saklamamızı sağlayacak hem de ileri ki zamanda bu hesabı kullanmasanız bile bizlere tüm bilgi ve belgelerimize kolay ulaşılabilirliğimizi sağlayacak.

Bilgi Yedeklemenin Önemi

Hemen hemen hepimizin çevresinde e-posta hesabını unutan, şifresini hatırlamayan kişiler bulunmaktadır. Google’ın yaptığı bilgilendirmeye göre hesabını unutan ya da başkaları tarafından hesapları ele geçirilen birçok insan bulunmaktadır. O yüzden Gmail hesabınızı yedekleme yapmanız bilgilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olacaktır.

Şimdi hep birlikte Gmail hesabını nasıl yedeklenir bakalım. Sizlere kolay olması bakımından madde madde yazacağım lütfen işlem sırasına dikkat ediniz karar veremediğiniz de işlem sırasını tekrar kontrol ediniz ve tüm maddeleri okuduktan sonra işlemlerinize başlayınız.

Gmail Ayarlarını Kullanarak Yedekleme

Gmail Hesabınızı kullanarak basit birkaç adımla hesabınızı yedeklemeyi sağlaya bilirsiniz.

1. Öncelikle Gmail hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.

2. Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan dişli resmine benzeyen ikona tıklayarak ayarlar bölümüne giriniz.

3. Ayarlar penceresi açıldığında üst kısımda sekmeler olduğunu fark edeceksiniz. Burada baştan ikinci sekme olan seçeneği seçiniz.

4. Acılan seçeneklerden birinci sırada olan seçeneğini seçin.

5. Sağ alt köşede bulunan değişiklikleri kaydet seçeneğini kullanarak yaptığımız değişikliğin kaydedilmesini sağlayınız.

6. Artık en kolay işlem basamağına gelmiş bulunmaktayız yapmanız gereken tek şey hesabınızı belirli aralıklarla ziyaret etmeniz hesabınızın yedeklenmesi için yeterli olacaktır.

Artık hesabınızda ki tüm bilgileriniz güvende bulunmaktadır. Lütfen kişisel verilerinizi koruyunuz.