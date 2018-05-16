GM 8 WhatsApp fotoğraf gönderme sorunu

GM 8 WhatsApp kapanma sorunu hakkında sizlerden yardım bekliyoruz.

General Mobile markasının son modeli olan GM 8’de son zamanlarda WhatsApp kapanma sorunu olduğu hakkında mailler gelmektedir.

Android’in son sürümü yükleyenler GM 8 kullanıcıları WhatsApp üzerinden fotoğraf göndermeye çalıştığı anda WhatsApp sürekli olarak duruyor hataları alıyor.

İnternette de birçok yerde bu sorun ile ilgili şikayetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Fakat bu konu hakkında herhangi bir çözüm güncellemesi gelmedi.

Biz GM 5 Plus kullanıcısı olduğumuz için GM 8’in aldığı güncellemeden sonra hata almadık. GM 8 WhatsApp kapanma sorunu hakkında bazı çözüm yöntemleri var fakat ne kadar işe yarar bilmiyoruz.

İlk olarak WhatsApp’ın önceki sürümünü yükleyenlerin birkaçı bu sorunu gidermiş gibi gözükmektedir. Ayrıca Google PlayStore haricinde WhatsApp uygulaması indirip sorunu ortadan kaldırdıklarını söylüyorlar fakat bizi bunu önermiyoruz.

Kaynağı belli olmayan yerlerden WhatsApp uygulamasını indirmek size zarar verebilir.

Yakın zamanda WhatsApp güncellemesi kesinlikle gelecektir. O zamana kadar beklemekten başka çare bulunmuyor.

GM 8 WhatsApp kapanma sorunu konusunda çözüm bulabilen varsa bize yorum olarak yazabilirse çok memnun oluruz.

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