GM 5 Plus klavye ayarları (Noktalı harfleri gösterme)

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Harun isimli bir ziyaretçimiz bize GM 5 Plus akıllı telefonu aldığını ve klavye ekranı ayarları konusunda yardım istemiştir. Sorduğu soruda GM 5 Plus klavye ekranında noktalı harfleri nasıl eklenebileceği olmuştur.

GM 5 Plus modeli akıllı telefonlar arasında en çok satılan bir model diyebiliriz. İlk olarak telefonunuzdan yazı yazma bölümüne giriş yapınız. Örneğin WhatsApp olabilir yada mesaj yazma bölümüne girebilirsiniz.

Mesaj yazma bölümünde virgül (,) tuşuna 2-3 saniye basılı tutup bıraktığınızda ufak bir ekranda Diller ve Gboard klavye ayarları seçeneklerinden Gboard klavye ayarlarına giriş yapınız. Virgül tuşunu basılı tutup bırakmanız gerekmektedir. Aksi takdirde ekran açılmaz.

En üst kısımda Diller (Türkçe Q) kategorisine giriş yaptığınızda seçilmiş olan klavye’yi göreceksiniz.

Bu kısmada girdiğinizde en sağ tarafta bulunan “Q” bölümünü seçtiğinizde artık Klavye ekranında noktalı harfleri bulabilirsiniz. Yada daha sonra klavye ekranını değiştirmek isterseniz aynı adımları uygulayabilirsiniz.

Bilgi: GM 5 Plus hakkında sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak sorunuzu iletmeniz yeterli olacaktır.