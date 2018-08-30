Gerçekten iki kişi taşıyabilen 12V akülü araba modelleri

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Yaz aylarında çocukların en favori oyuncuları arasında akülü araba modelleri yer almaktadır. Bize gelen akülü araba sorularında en çok çift kişilik en uygun hangi akülü araba modellerini tercih etmeliyim olmaktadır.

Piyasada çift kişilik akülü araba modelleri 1000 TL civarlarında başlamaktadır. Fakat çift kişilik diye gösterilen akülü arabaların birçoğuna maalesef tek kişi oturabilmektedir. Akülü araba içerisinde 2 tane oturma koltuğu olunca tam olarak iki kişi oturabilecek anlamına gelmemektedir. 2 yaşında iki tane küçük çocuğunuzu bu ucuz olan arabalara oturtabilirsiniz. Fakat 4 yaş ve üzeri olunca iki kişilik denen bu araba modelleri maalesef başarısız kalmaktadır.

Hakikaten iki kişilik akülü araba modelleri konusunda sizlere 2 tane model önermek istiyoruz. Bizim önereceğimiz modelleri kendimiz bizzat inceledik ve gerçekten iki kişiyi rahatlıkla taşımaktadır.

Birinci Model Pilsan Attack

Bu model 3 ve 8 yaş arasında iki çocuğu rahatça taşımaktadır. Taşıma kapasitesi 70 kg gibi oldukça iyidir. 12V olması nedeniyle zaten güç ve performans konusunda bir sıkıntı çekmezsiniz. Pilsan Attack modeli 1399 TL civarlarında satılmaktadır.

2.model Pilsan Panzer 4X4

Bu model iki kişilik akülü araba modellerinde en güçlüsü diyebiliriz. 70 kG taşıma kapasitesi bulunuyor ve 3 ile 8 yaş arasında iki çocuk rahatça oturabilir. Pilsan Panzer modeli 2666 TL civarlarında satılmaktadır. Bu akülü araba neden bu kadar pahalı diyorsanız 4X4 olduğu için performansı çok iyidir. Diğer birçok akülü arabalar çift çekişlidir. 4 çeker olduğu için yokuşlarda iyi performans alırsınız.

Akülü araba hakkında sormak istediğiniz soru varsa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.