Gelen Soru: Xiaomi Redmi S2 performansı nasıl?

Mail ile gelen bir soruda ziyaretçimiz xiaomi redmi s2 pubg performansı hakkında bilgi istemiştir.

Maalesef kendimiz bu telefonu bulup PUBG oynama fırsatı bulamadık. Fakat internette ufak bir araştırma yaptık ve düşüncelerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz.

Xiaomi Redmi S2 telefonu fiyatına göre oldukça başarılı bir telefondur. 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 chipset bulunuyor. Grafik işlemcisi olarak ise Adreno 506 yer almaktadır.

Xiaomi Redmi S2 PUBG performansına baktığımızda ise geçenm sene bir kullanıcı youtube’dan video paylaşmıştır. Bu videoda düşük grafikte sıkıntısız olarak oynadığını görüyoruz. Fakat aradan bir yıl gibi bir süre geçti ve bu zaman zarfı içinde PUBG Mobile’a birçok güncelleme gelmiştir.

Teknoscrool.com olarak düşüncemiz ise eğer PUBG’yi çok seven ve aktif olarak oynuyorsanız, grafikler iyi olsun akıcı oynamak istiyorum diyorsanız bu model size gelmeyecektir. Fakat benim maddi durumum çok fazla iyi değil ve PUBG’yi iyi kötü oynamak istiyorsanız önerebileceğimiz bir telefondur. Bu fiyata daha iyi oynayacağınız bir telefon yok diyebiliriz.

Son olarak Xiaomi Redmi S2 PUBG kapanma sorunu olmadığını gördük.

Artık karar sizin…