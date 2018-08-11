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Galaxy Note 9 ekran görüntüsü alma

tarafından 11 Ağustos 2018 Tarihinde eklendi
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Samsung Galaxy Note 9 ekran resmi nasıl alınır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın faydası olacaktır.

Samsung Galaxy Note 9 tantıldıktan sonra üstün teknik özellikleri ve tasarımı ile akıllı telefon tutkunlarının aklını başından aldı.

Galaxy Note 9 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Galaxy Note 9 donanımlı bir telefon olduğu için birden fazla ekran görüntüsü alma özellikleri bulunmaktadır.

1.Yöntem en basit olan yöntemdir. Hemen hemen her akıllı telefonlarda olduğu gibi Galaxy Note 9 ekran görüntüsü almak için güç tuşu + ses kısma tuşuna aynı anda basılı tutunuz. 1-2 saniye içerisinde deklanşör sesi gelecektir. Alınan ekran görüntüsü galeri klasörü altında Screen Shot bölümünde bulamabilirsiniz.

Galaxy Note 9 modelinde S Pen bulunduğu için bu kalem ile de ekran görüntüsü alabilirsiniz. S Pen’i yuvasından çıkardığınız zaman açılan seçenekler arasında “Akıllı Seçim” bölümünü işaretleyerek ekran görüntüsünü alabilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise sensörler yardımı ile Galaxy Note 9 ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Avuç için hareket özelliğini kullanarak basit bir el kaydırma işlemi ile hızlı ekran resmini çekebilirsiniz.

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