Galaxy Fond özellikleri

Galaxy Fold cihazında ekranı tam olarak bir kitap gibi açabiliyorsunuz ve tam olarak açıldığını belirten bir tık sesi ile tam ekran yapabiliyorsunuz.

Samsung bu teknolojiyi geliştirmek için çok sayıda dişli içeren özel bir menteşe sistemi geliştirmiş durumda.

Tasarım Harikası Galaxy Fold

Samsung, cihazı tasarlarken, hem ergonomik olarak kullanılmasını hem de kullanıcıya kolay bir kullanım imkânı sunmayı amaçlamış.

Bunun dışında, cihazda teknik özelliklere de değinmek gerekirse, cihazda 7,3 inç büyüklüğünde 1536×2152 piksel çözünürlükte katlanabilir ekran yer alıyor.

Cihazda 12 GB ram bellek bulunuyor ve Sofistike çift batarya sistemi ile batarya kapasitesi 4380 mAh olarak üretilmiş.

Samsung Fold cihazında, 8 çekirdekli Snapdragon 855 (7 nm) işlemci kullanılmış ve grafik işlemcisi ise Adreno 640.

Aynı anda üç uygulamayı çalıştırırken bile her şeyin düzgün işlemesini sağlamak için Samsung Galaxy Fold’u güçlü, gelecek nesil AP yonga seti ve PC benzeri performansa sahip 12 GB RAM gibi donanımlarla tasarlanmış durumda. Bu durumda kullanıcıların hızına ayak uydurmak için özel olarak geliştirildi.

Galaxy Fold, normal bir şarj cihazına bağlıyken hem kendini hem de aynı anda Kablosuz Güç Paylaşımı ile ikinci bir cihazı şarj edebildiği için yanınıza yedek şarj cihazı almanıza gerek kalmıyor.

Samsung Fold Kameraları

Cihazı, neredeyse hangi yönde tutarsanız tutun mutlaka çekim yapmaya hazır bir kamera bulunuyor.

Üçü arkada, ikisi içeride ve biri kapakta olmak üzere altı objektifi bulunan Galaxy Fold’un kamera sistemi, esnekliği içinde barındırıyor.

Galaxy Fold için diğer güzel bir özellik ise, video çağrılar sırasında diğer uygulamaları kullanmanıza izin vermesiyle de çoklu görevlerde yeni bir deneyim sunuyor.