Galaxy A71’de iki farklı yöntem ile ekran görüntüsü alma

Samsung Galaxy A71 ekran görüntüsü nasıl alınacağı konusunda bu yazıda bilgi vermek istiyoruz.

Akıllı telefonların en çok kullanılan kolaylığı kesinlikle ekran resmi almaktır. Artık not almak kalmadı. 1 saniyede ekranın resmini çekiyoruz ve ihtiyacımız olduğunda galeriden ulaşabiliyoruz.

Cihazı kullanırken ekran görüntüsü yakalayabilir ve yakalanan görüntünün üzerine yazı yazabilir, çizim yapabilir, görüntüyü kırpabilir veya paylaşabilirsiniz. Mevcut ekranı ve kaydırılabilir alanı yakalayabilirsiniz.

Ekran görüntüsü yakalamak için aşağıdaki yöntemleri kullanın. Yakalanan ekran görüntüleri Galeri’ye kaydedilir.

• Tuşla yakalama: Yan tuşa ve Ses kısma tuşuna aynı anda uzun basın.

• Kaydırarak yakalama: Elinizi ekranın üzerinde sola ya da sağa kaydırın.

• Bazı uygulamaları ve özellikleri kullanırken ekran görüntüsü yakalamak mümkün değildir.

• Kaydırarak ekran görüntüsü yakalama özelliği etkinleştirilmemişse bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar uygulamasını başlatın, Gelişmiş özellikler → Hareketler ve işaretler üzerine dokunun ve ardından Ekranı yakalamak için elinizin kenarı ile kaydırın tuşuna dokunarak ayarı etkinleştirin.